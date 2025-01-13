Хабиб Нурмагомедов рассказал о провокации после снятия с рейса в США

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о провокации после снятия с рейса в США.

Спортсмен рассказал, что он "сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию".

"Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала", – написал Нурмагомедов в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Он подчеркнул, что говорит прилично на английском языке и все понимает. Однако женщина все равно продолжила настаивать, что его сняли с места. При этом экс-чемпион UFC не стал связывать ситуацию с дискриминацией на национальной и религиозной почве.

Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей. В СМИ заявляли, что спортсмен находился в аварийном ряду. Стюардесса якобы обратилась к нему с вопросом, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае ЧС. Однако Нурмагомедов не сразу понял, что от него хочет женщина, и начал спорить.

В ответ на предложение пересесть в другое место Нурмагомедов отказался. На записи слышно, как бортпроводница говорит: "Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет".