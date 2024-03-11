Сотрудницу Ozon отстранили от работы после нападения на режиссера Ласта

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Сотрудница Ozon напала на известного советского режиссера и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта, ее временно отстранили от работы. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточняли телеграм-каналы, инцидент произошел вечером 7 марта. Сотрудница брызнула мужчине в лицо перцовым баллончиком в пункте выдачи заказов в Москве. СМИ сообщали, что Ласт пришел в пункт, чтобы забрать подарки для близких к 8 Марта.

По данным Ozon, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon, желая помочь девушке, работавшей в другой точке, вступила в конфликт. В компании подчеркнули, что агрессивное поведение категорически неприемлемо как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников.

"Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь", – сказано в сообщении.

Там уточнили, что разбираются в ситуации вместе с правоохранительными органами и владельцем ПВЗ. Если вина сотрудницы ПВЗ в Грузинском переулке будет доказана, ее уволят.

Помимо этого, в компании пообещали провести повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в столице о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, которые расположены по соседству с ПВЗ.

В январе прошлого года сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. В результате ее действий пострадал ребенок. Сотрудницу уволили.

Также посетители напали на сотрудников ресторана быстрого питания KFC в Санкт-Петербурге. Видео, на котором зафиксировано, как злоумышленники проявляют агрессию, распространилось в Сети.

Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде