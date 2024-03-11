11 марта, 20:39Происшествия
Сотрудницу Ozon отстранили от работы после нападения на режиссера Ласта
Фото: 123RF/dazhetak
Сотрудница Ozon напала на известного советского режиссера и бывшего замминистра культуры Таджикистана Гунара Ласта, ее временно отстранили от работы. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу компании.
Как уточняли телеграм-каналы, инцидент произошел вечером 7 марта. Сотрудница брызнула мужчине в лицо перцовым баллончиком в пункте выдачи заказов в Москве. СМИ сообщали, что Ласт пришел в пункт, чтобы забрать подарки для близких к 8 Марта.
По данным Ozon, клиент забирал заказ из соседнего помещения, а сотрудница партнерского ПВЗ Ozon, желая помочь девушке, работавшей в другой точке, вступила в конфликт. В компании подчеркнули, что агрессивное поведение категорически неприемлемо как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников.
"Мы принесли личные извинения деятелю культуры и готовы оказать ему необходимую помощь", – сказано в сообщении.
Там уточнили, что разбираются в ситуации вместе с правоохранительными органами и владельцем ПВЗ. Если вина сотрудницы ПВЗ в Грузинском переулке будет доказана, ее уволят.
Помимо этого, в компании пообещали провести повторный инструктаж с владельцами пунктов выдачи по франшизе и их сотрудниками в столице о правилах коммуникации с клиентами, будь то клиенты Ozon или организаций, которые расположены по соседству с ПВЗ.
В январе прошлого года сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. В результате ее действий пострадал ребенок. Сотрудницу уволили.
Также посетители напали на сотрудников ресторана быстрого питания KFC в Санкт-Петербурге. Видео, на котором зафиксировано, как злоумышленники проявляют агрессию, распространилось в Сети.
Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде
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