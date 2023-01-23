Посетители KFC напали на сотрудников ресторана в Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

Посетители напали на сотрудников ресторана быстрого питания KFC в Санкт-Петербурге. Видео, на котором зафиксировано, как злоумышленники проявляют агрессию, распространилось в Сети.

Уточняется, что инцидент произошел в кафе на Московском проспекте. На кадрах можно увидеть, как двое перепрыгивают через стойку. Выяснилось, что причиной конфликта стало долгое ожидание заказа. Молодые люди хотели получить ведро курицы.

"Мы не уполномочены ничего комментировать. Могу только подтвердить, что да, это произошло у нас", – сообщили РИА Новости в ресторане.

Ранее сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. Инцидент сняли на видео.

В пункт пришли две взрослые женщины и несовершеннолетний ребенок. Сотрудница Ozon отказалась им выдавать заказ. Девушка начала выгонять посетителей из пункта выдачи, а на просьбу вернуть деньги за товар ответила, что не принимала у клиентов каких-либо средств.

Женщины подрались в саратовском магазине

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