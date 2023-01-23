В Индии школьники напали с ножами на учителя из-за замечания – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нью-Дели трое школьников напали на учителя физкультуры с ножами после того, как он сделал одному из учащихся замечание из-за отсутствия надлежащей формы. Об этом сообщает издание The Times of India.

Уточняется, что дети загнали 29-летнего педагога в угол и нанесли несколько ударов. Учителя госпитализировали с глубокими ножевыми ранениями. По данным врачей, он находится в стабильном состоянии.

"Учитель часто делал замечание троим ученикам, они были в ярости и хотели отомстить. Мы подозреваем, что нападение было спланировано ими. У обвиняемых изъяли два ножа", – сообщили источники издания.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что 6-летний ученик выстрелил в учительницу начальных классов в школе в Вирджинии. Ребенка поместили под стражу, педагога госпитализировали в критическом состоянии.

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