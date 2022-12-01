Учительница подралась с 9-летним учеником в красноярской сельской школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция Красноярского края разбирается в инциденте между учителем и 9-летним учеником в школе поселка Раздолинск, сообщает РИА Новости.

Как рассказала учительница 1969 года рождения, второклассник столкнул ее со стула и пнул. При этом мать мальчика заявила, что педагог первой напала на ее ребенка. Заявления в МВД поступили от обеих сторон.

По факту конфликта проводится проверка. И женщине, и ребенку выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, поскольку они оба говорят о полученных телесных повреждениях.

Семья, в которой воспитывается школьник, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних раньше не попадала.

Ранее следователи начали проверку после гибели школьника на юге столицы. Ребенка доставили в ГКБ имени Юдина из спортивного зала школы № 1279 "Эврика". В 19:24 он умер в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2.

При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Следственный комитет проверяет наличие признаков преступления по статье "Убийство".

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