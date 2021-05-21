В Пермском крае школьник напал на учительницу с ножом. Все случилось в городе Березники, в лицее № 1. По некоторым данным, старшеклассник решил отомстить учительнице за низкие оценки.

На крики в класс прибежал охранник, молодого человека задержали, педагога отвезли в больницу. Она находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. В ближайшее время учительницу планируют на медицинском вертолете отправить в Пермь.

Больше при нападении никто не пострадал. В лицее работают спецслужбы, все занятия отменены. С учениками беседуют психологи.

Также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.