Полиция задержала хозяйку борделя, работавшего под видом гостиницы в Москве

Фото: Depositphotos/belchonock

Полиция в Москве задержала подозреваемую в организации занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что на улице Братиславской в помещении, которое было оборудовано под гостиницу, оказывали интим-услуги за деньги. Правоохранители задержали 39-летнюю приезжую, выполнявшую функции администратора.

При задержании у женщины, против которой возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией, изъяли несколько мобильных телефонов, документы и другие предметы, приобщенные к материалам дела. Кроме того, с нее взяли обязательство о явке. Также на месте были задержаны две девушки 21 и 25 лет. В отношении них составили административные протоколы о занятии проституцией.

Ранее сообщалось, что столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги.