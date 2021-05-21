Напавший на преподавателя с ножом в Прикамье ученик не состоял на учете

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Учащийся лицея в пермских Березниках, напавший на преподавателя с ножом, не состоял на учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

"На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка?" – цитирует ее ТАСС.

В настоящее время комиссия выехала на место происшествия, она будет разбираться во всех нюансах ЧП.

Об инциденте стало известно утром. Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. С задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Отмечается, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.