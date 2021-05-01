"История одного спасения": Волонтер спасла пса с больной лапой

Дюк появился на окраине коттеджного поселка неизвестно как, и неизвестно откуда. Он так и не смог освоиться в стае местных собак. А когда у него разболелась лапа, ситуация ухудшилась. Пес окончательно превратился в изгоя. Животные не любят больных и слабых.

Аня, волонтер, подкармливающая собак, решила забрать Дюка. Она надеялась, что у нее получится быстро вылечить и пристроить несчастного пса в добрые руки. Но все оказалось не так просто.

Какие испытания ждут Аню и Дюка? Сможет ли Дюк преодолеть свою болезнь и научиться доверять людям? Получится ли у Ани помочь своему подопечному начать новую жизнь? Подробнее – в выпуске "История одного спасения".