Прах актера "Стартрека" 12 лет тайно находился на МКС

Фото: TASS/ZUMA/Paramount Pictures

Прах актера Джеймса Духана, исполнившего роль Монтгомери Скотта в сериале "Стартрек", был тайно перевезен на Международную космическую станцию (МКС) в 2008 году. Как рассказали родственники Духана The Times, часть праха 12 лет назад контрабандой привез на МКС бизнесмен Ричард Гэрриотт.

Он является создателем серии видеоигр Ultima и был одним из первых космических туристов. Прах заламинировал с фотографией Духана его сын. Гэрриотт провез карточку в папке с документами, а на борту МКС спрятал ее под внутреннее покрытие модуля "Коламбус". При этом бизнесмен держал все в секрете.

Духан мечтал побывать в космосе. После его смерти в 2005 году родственники обращались с запросом о доставке его праха на МКС, но их просьбу отклонили. В 2012 году урна с прахом Духана все же побывала в космосе – ее взяли на борт ракеты Falcon 9 от SpaceX вместе с останками еще 300 людей.

Ранее стало известно, что одному из российских космонавтов, которые отправятся на МКС в 2021 году, возможно, придется задержаться на станции из-за съемок фильма. Съемки первого художественного фильма в космосе с рабочим названием "Вызов" запланированы на осень следующего года.