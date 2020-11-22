Рогозин высказался о ролике с рязанской кибердеревней на Марсе

Фото: youtube.com/birchpunk
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook ролик о российской кибердеревне с роботами на Марсе, который снимался в селе Кисьва Рязанской области.
По его словам, "сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне".
Рогозин отметил, что тезис экспансии России в космос и создания благоприятной среды для экспедиций на другие планеты соответствует целям и задачам госкорпорации.
Ролик, показывающий быт российской деревни на Марсе, ранее появился в Сети. В нем содержатся сатирические отсылки к российской действительности и деятельности "Роскосмоса".
В частности, QR-код на корове ведет на страницу Рогозина в Twitter, а в одном из мест деревни висит плакат с лицом главы "Роскосмоса" и призывом "Сделаем Красную планету зеленой".
В середине ролика также заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по виду робота-космонавта Федора. За два дня видео набрало больше двух миллионов просмотров.
Ранее Рогозин заявил, что космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner выглядят гламурно по сравнению с российским "Союзом".
Также он предложил украсить отечественные ракеты-носители и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.
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