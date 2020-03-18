Эксперт заявил о необходимости поселений на Марсе из-за COVID-19

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин на фоне пандемии коронавируса заявил о необходимости освоения космоса.

По его словам, на Земле накоплен целый ряд проблем: экология, истощение ресурсов. "В текущей ситуации с пандемией коронавируса есть еще одна задача, которую нужно решить, чтобы цивилизация существовала", – сказал он.

Ионин считает, что в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли. Поэтому задача освоения космоса стоит перед всем человечеством.

"Создание на других планетах – на Марсе, Луне – поселений является фактором снижения риска гибели цивилизации от техногенных, биологических и иных проблем", – добавил эксперт в интервью РИА Новости.

Из-за коронавируса россияне стали чаще мыть руки

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что из-за распространения COVID-19 российско-европейская миссия на Марс переносится на 2022 год. В связи с эпидемией совместная работа международной команды невозможна.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.