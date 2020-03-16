Пандемия COVID-19 привела к массовому переносу космических пусков

Фото: Роскосмос/КЦ "Южный"
Подготовка к запускам ракет на Гвианском космическом центре (ГКЦ) приостановлена из-за коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на компанию – оператора космодрома Arianespace.
В начале марта стало известно о первом случае заражения COVID-19 во Французской Гвиане. Пандемия впервые привела к массовому переносу космических пусков. Подготовки к стартам возобновятся, когда условия позволят, уточнили в компании.
Цель таких мер – защита здоровья сотрудников и местного населения. На космодроме объяснили, что перенос затронет прежде всего запланированный на 24 марта старт европейской ракеты Vega с группой спутников.
Аналогичная ситуация – с пуском российского Союза-СТ-А с эмиратским аппаратом Falcon Eye-2, намечавшимся на 14 апреля. Следующий пуск Союза планировался во второй половине мая с французским спутником CSO-2. Вероятно, его тоже перенесут. Специалисты, готовившие старты, законсервируют ракеты и разгонные блоки Фрегат и вернутся в Россию.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что из-за распространения COVID-19 российско-европейская миссия на Марс переносится на 2022 год. В связи с эпидемией совместная работа международной команды невозможна.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В расписание ЕГЭ внесут изменения. Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время.
Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин. Также в столице запрещены массовые мероприятия с численностью участников более пяти тысяч. Ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до 10 апреля.
Школы Москвы перешли на свободное посещение в целях профилактики распространения коронавируса, соответствующие изменения в указ внес Сергей Собянин. Действовать режим будет до особого распоряжения. О своем решении перейти на свободное посещение родители могут проинформировать школу, заполнив уведомление об отсутствии в электронном дневнике.
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