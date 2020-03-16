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Москва 24

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Культура

15:25

Премьеру нового шоу Cirque du Soleil в России перенесли из-за COVID-19

культура досуг безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канадский цирк Cirque du Soleil временно отменил российскую премьеру шоу Luzia. Представление состоится 23 апреля вместо 19 марта. Об этом сообщает News.ru.

"В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве, которые распространяются и на массовые мероприятия, мы вынуждены внести изменения в график выступлений", – объявили организаторы шоу.

Уточняется, что порядок действий с билетами на перенесенные выступления будет разослан посетителям в ближайшее время.

В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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