Песков призвал "не обманываться" в вопросе наличия тестов для определения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в существовании универсальных тестов для определения коронавируса, которые можно было бы продавать в аптеках, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля переадресовал вопрос о существовании таких тестов в министерство здравоохранения.

"Вы спросите в нашем штабе у министра здравоохранения. Задайте вопрос, существуют ли в мире тесты, которые позволяют каждому гражданину самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус или нет. Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Эстонии тесты на определение коронавируса начали продавать в аптеках.

С целью борьбы с распространением COVID-19 в России создали координационный совет, который возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства также распорядился об обеспечении "зеленого коридора" на таможнях для товаров первой необходимости. Кроме того, в России планируют ввести возможность заказывать безрецептурные препараты через интернет. В стране планируют создать систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе.

В Москве и Подмосковье режим свободного посещения ввели в образовательных учреждениях. Также в Минобрнауки посоветовали российским вузам переходить на дистанционную форму обучения.

Согласно последним данным, всего в мире зафиксировали 153,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Инцифированные обнаружены среди граждан более 140 стран. Жертвами коронавируса стало более 5,7 тысячи человек.