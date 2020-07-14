Рогозин назвал космические корабли США гламурными

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner выглядят гламурно по сравнению с российским "Союзом".

"Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит", – сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

Также Рогозин упомянул о разрабатываемом в России корабле "Орел", который будет способен летать к Луне.

При этом система безопасности сможет приземлять корабль в случае аварии, а также довыводить его на околоземную орбиту.

Ранее Рогозин пожаловался, что США стали насмехаться над "Роскосмосом" после успешного пуска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).