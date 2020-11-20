Блогер показал, как могла бы выглядеть русская кибердеревня

Фото: скриншот видео youtube.com/birchpunk

Российский режиссер и блогер Сергей Васильев снял короткометражный фильм, представляющий собой выдержку из жизни выдуманной русской деревни с технологиями будущего. Ролик опубликовали на YouTube-канале.

"Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, робототехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. [Это неправда]", – указано в описании видео.

Главную роль в короткометражке исполнил российский сценарист, писатель, журналист, режиссер, актер и соавтор телепередачи о видеоиграх "От винта!" Сергей Чихачев.

Ролик о кибердеревне стал хитом и набрал уже более 619 тысяч просмотров и 75 тысяч лайков.

В Японии в сентябре представили 18-метрового человекоподобного робота. Вирусное видео мгновенно стало популярно в Twitter.

