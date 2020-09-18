"Сеть": Юэн Макгрегор на мотоцикле перепрыгнул фигурку Оби-Вана Кеноби

Юэн Макгрегор перепрыгнул самого себя на мотоцикле и ворвался в тренды. Актер снимался в развлекательном шоу.

Ведущий Джимми Фэллон попросил его исполнить сложный трюк на мотоцикле. Надо было с разгона перепрыгнуть через фигурку Оби-Вана Кеноби, персонажа Макгрегора из саги "Звездные войны".

По словам актера, родственники и адвокат отговаривали от трюка. Но знаменитый шотландец решил рискнуть.

Исполнение сняли с разных ракурсов. Эти кадры моментально стали вирусными. Подробнее – в программе "Сеть".