Канье Уэст опубликовал фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Фото: twitter.com/kanyewest

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал фотографию президента РФ Владимира Путина с тренировки по дзюдо. Запись появилась в Twitter-аккаунте артиста.

На снимке, который опубликовал рэп-музыкант, запечатлена встреча президента Российской Федерации с национальной сборной по дзюдо в 2016 году. Глава государства тогда провел тренировку с дзюдоистом Мусой Могушковым.

"Правило номер один: слушайте Ye", – подписал фотографию рэпер.

Ye – это не только псевдоним Уэста, но и название одного из его альбомов. При этом исполнитель не уточнил, как связаны фотография и подпись.

Летом Канье Уэст активно говорил о намерении участвовать в выборах президента США в качестве кандидата. В августе исполнитель признал, что его инициатива обречена на провал.

