Пользователи интернета обсуждают гуляющего по воде Канье Уэста

16:20
Фото: instagram.com/kimkardashian
Во время воскресной службы рэпер Канье Уэст вместе с детьми и хоровыми музыкантами прогулялся по воде, сообщает "Газета.ру".
Ролик с данным перформансом, напоминающим библейский эпизод, опубликовала в Twitter и Instagram Ким Кардашьян. Среди пользователей видео вызвало неоднозначную реакцию
"Очевидно, что это похоже на классический культ. Особенно с этими белыми одеждами", "Хочу, чтобы это происходило у меня на заднем дворе", "Интересно, как они это все устроили?" – обсуждают видео.
September 7, 2020
Отмечается, что рэпер регулярно проводит богослужения для родных и звезд. Мероприятия проходят на свежем воздухе, а гости одеваются в одинаковую одежду.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Подать документы и необходимый регистрационный взнос он успел в последний день.
Позже он признался, что его участие в выборах обречено на провал. Он добавил, что своей кандидатурой хочет отобрать голоса у кандидата от демократической партии Джо Байдена.
Канье Уэст прошелся по воде во время воскресной службы
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