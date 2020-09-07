Пользователи интернета обсуждают гуляющего по воде Канье Уэста

Фото: instagram.com/kimkardashian

Во время воскресной службы рэпер Канье Уэст вместе с детьми и хоровыми музыкантами прогулялся по воде, сообщает "Газета.ру".

Ролик с данным перформансом, напоминающим библейский эпизод, опубликовала в Twitter и Instagram Ким Кардашьян. Среди пользователей видео вызвало неоднозначную реакцию

"Очевидно, что это похоже на классический культ. Особенно с этими белыми одеждами", "Хочу, чтобы это происходило у меня на заднем дворе", "Интересно, как они это все устроили?" – обсуждают видео.



Отмечается, что рэпер регулярно проводит богослужения для родных и звезд. Мероприятия проходят на свежем воздухе, а гости одеваются в одинаковую одежду.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Подать документы и необходимый регистрационный взнос он успел в последний день.

Позже он признался, что его участие в выборах обречено на провал. Он добавил, что своей кандидатурой хочет отобрать голоса у кандидата от демократической партии Джо Байдена.