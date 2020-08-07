Канье Уэст признал, что его участие в выборах обречено на провал

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Американский рэпер Канье Уэст считает, что его участие в президентских выборах обречено на провал, сообщает "Газета.ру".

Он добавил, что своим участием хочет отобрать голоса у кандидата от демократической партии Джо Байдена.

Во время интервью рэпер не стал комментировать вопрос о том, координируется ли его кампания официальными лицами от республиканской партии. Уэст заявил, что он встречается с министром образования США Бетси Девос по вопросам школьной программы после коронавируса.

Президент Дональд Трамп рассказал, что, несмотря на то, что ему нравится Канье, он не причастен к его кампании.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Подать документы и необходимый регистрационный взнос он успел в последний день.