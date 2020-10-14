Хит 1977 года попал в чарт лучших песен Billboard благодаря TikTok

Фото: tiktok.com/@420doggface208

Американский тиктокер Натан Аподака поспособствовал возвращению песни Dreams группы Fleetwood Mac в чарт лучших песен. Об этом сообщает издание Billboard.

В своем аккаунте мужчина под ником 420doggface208 опубликовал видео о том, как катается на лонгборде и на ходу пьет сок. На атмосферный ролик Натан наложил песню Dreams.

Публикация впоследствии стала вирусной. За несколько дней видео посмотрели более 50 миллионов раз и оставили почти 9 миллионов лайков. Как следствие, продажи песни группы Fleetwood Mac выросли почти вдвое. Пользователи, которые ранее не слушали композицию, запускали ее в 2,5 раза чаще.

Трек Dreams вернулся в музыкальный чарт Billboard hot 100 и занял 21-е место. В прошлый раз песня фигурировала в рейтинге в апреле и августе 1977 года, причем в первом случае держалась на первом месте в течение недели.

Аналитики Forbes ранее назвали наиболее богатых русскоязычных блогеров в социальной сети TikTok. На первое место специалисты поставили 22-летнего уроженца Узбекистана Рахима Абрамова с 9,5 миллиона подписчиков.

