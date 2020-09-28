Суд временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в США

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Суд временно заблокировал распоряжение администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание TikTok, сообщает RT.

Запрет запросила компания ByteDance, владеющая TikTok. Таким образом, приложение останется доступным.

В начале июля стало известно, что США рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Отмечалось, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

В августе Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный в отношении приложения TikTok.

Решение американских властей должно было вступить в силу в 23:59 в воскресенье, 28 сентября.