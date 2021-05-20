В Минэнерго заявили, что энергомост в Крым работает без перебоев

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Энергомост, который обеспечивает территорию Крымского полуострова бесперебойными поставками электричества, работает штатно, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает ТАСС.

"Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось", – отметил министр.

Шульгинов подчеркнул, что рисков нарушения энергоснабжения не наблюдается.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что одна из четырех ниток энергомоста, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других российских регионов, получила повреждения. По его словам, это вызвало сокращение ресурса на 25%.