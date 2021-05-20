Одна из ниток энергомоста в Крым получила повреждение

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Одна из четырех ниток энергомоста, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других российских регионов, получила повреждения. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.
По его словам, это вызвало сокращение ресурса на 25%.
"По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза Тамань – Кафа, первая цепь", – цитирует Рукавишникова ТАСС.
Министр также добавил, что в Крым с территории Краснодарского края тянутся четыре кабельные линии. Кроме того, переключение на них занимает много времени: необходимо с обеих сторон – Тамани и полуострова – переключить фазу, это достаточно приличный кабель диаметром приблизительно 200–250 миллиметров, достаточно жесткий.
"И надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали – это такой первый звоночек", – заключил Рукавишников.
Ранее россиянам рассказали о ситуации с коронавирусом в Крыму перед началом туристического сезона. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, ситуация с COVID-19 в Крыму остается напряженной.
По имеющейся информации, на полуострове ежедневно выявляется до 100 новых случаев коронавируса. Такие показатели выше прошлогодних значений, пояснил глава региона.
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