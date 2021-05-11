Вооруженного боевика уничтожили под Симферополем

21:40
Фото: телеграм-канал "Крыминформ"
В Крымском управлении ФСБ ликвидировали под Симферополем члена международных террористических организаций, который был объявлен в розыск. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что специалисты провели оперативно-боевое мероприятие, целью которого было задержание члена международных террористических организаций.
"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов, на базе велось формирование боевых групп.
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