Вооруженного боевика уничтожили под Симферополем

Фото: телеграм-канал "Крыминформ"

В Крымском управлении ФСБ ликвидировали под Симферополем члена международных террористических организаций, который был объявлен в розыск. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что специалисты провели оперативно-боевое мероприятие, целью которого было задержание члена международных террористических организаций.

"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Как сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов, на базе велось формирование боевых групп.