В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома

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В Новгородской области загорелись жилые и дачные дома. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Новгородская область, Боровичский район, населенный пункт Перелучи, улица Молодежная – пожар в дачном доме с последующим переходом на 6 жилых и 11 дачных домов", – поделился собеседник.

По его словам, пожар локализован. Пострадавших в результате ЧП нет, в ходе спасательной операции были эвакуированы 10 человек.

Ранее в Анапе спасатели локализовали пожар на мансарде трехэтажной гостиницы. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Также сообщалось о пожаре на двухэтажном складе в подмосковном поселке Горки Ленинские. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

