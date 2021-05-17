Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главк МЧС по столице.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на мансарде на третьем этаже в доме 30 на улице Козлова. В 00:37 возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров.

"На втором этаже открытое горение ликвидировано", – уточнили в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Пожару был присвоен второй номер сложности. В данный момент тушения огня продолжается.

Ранее двухэтажный склад загорелся в подмосковном поселке Горки Ленинские. Изначально площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Позднее площадь пожара возросла до 5 тысяч квадратных метров.