13:59
Фото: Mohammed Talatene/dpa/picture-alliance/ТАСС
Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Документ, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
МИД РФ совместно с СВР и МЧС Путин поручил определить сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки в секторе Газа. МЧС по согласованию с министерством иностранных дел должно обеспечить доставку эвакуируемых в Москву. Кабмин должен организовать мероприятия, необходимые для реализации настоящего распоряжения.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.
10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.
Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте. По его словам, в ходе столкновения погибло много людей, в том числе дети.
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