Уголовное дело возбуждено после нападения школьника на учителя в Пермском крае

Фото: телеграм-канал Hue

После нападения школьника на учителя в пермском городе Березники следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"21 мая в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Специалисты оценивают состояние учителя лицея, на которого ученик напал с ножом, как средней тяжести. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Специалисты рассказывали, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя в пятницу, 21 мая. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства случившегося.

