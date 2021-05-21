Других пострадавших после нападения лицеиста на учительницу в Прикамье нет

Фото: lyceum1.berschool.ru

Других пострадавших в результате нападения лицеиста в Березняках Пермского края с ножом на преподавательницу нет. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на странице в социальной сети Instagram.

"Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента", – рассказал губернатор.

Он также добавил, что в лицей выехал министр образования, а также призвал доверять только проверенным данным и не распространять слухи. В образовательном учреждении после ЧП отменили занятия.

Ранее сообщалось, что специалисты оценивают состояние учителя лицея, на которого ученик напал с ножом, как средней степени тяжести. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечалось, что нападавшего проверят на вменяемость. Специалисты рассказывали, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя в пятницу, 21 мая.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства случившегося. Злоумышленника задержали.