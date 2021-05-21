Раненная учеником в Пермском крае педагог находится в состоянии средней степени тяжести

10:20
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Специалисты оценивают состояние учителя лицея № 1 города Березники Пермского края, на которую ученик напал с ножом, как средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой больницы имени Вагнера.
"Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Как рассказал источник "Интерфаксу", тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства. Собеседник добавил, что нападавший действовал с особой жестокостью.
"Очевидно, что нападение носило спланированный характер. Ученик подготовился, взял в школу нож и во время урока нанес учительнице два ранения в область шеи", – отметил он.
Ранее сообщалось, что учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. В МВД по региону рассказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства случившегося. Злоумышленника задержали.
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