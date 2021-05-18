В Воронеже задержали мужчину, который выстрелил в воздух у школы

Фото: СК РФ

В Воронеже задержан мужчина, который стрелял из пистолета возле школы. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По предварительным данным, 33-летний воронежец подошел к ученикам пятого класса во время урока физкультуры, показал предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в воздух. Сразу после выстрела мужчина скрылся.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Сейчас они активно допрашивают свидетелей.

Ранее в России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны.