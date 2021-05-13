Новый учебник по ОБЖ будет содержать приемы спасения при стрельбе в школе

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России разработал новый учебник по ОБЖ, который будет содержать в себе раздел о противодействиях экстремизму и терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что всего в учебнике будет 10 тематических модулей, один из которых будет полностью посвящен основам противодействия во время террористических актов.
Как пояснили авторы учебников, практическую востребованность данной темы доказала недавняя ситуация в казанской гимназии, где произошла стрельба.
Остальные разделы будут посвящены теме безопасности в транспорте, на природе, в быту, в общественных местах. Также будет несколько глав по оказанию первой помощи, взаимодействию личности, государства и общества.
В связи с современными стандартами было принято решение добавить и информацию о том, как избежать негативного влияния соцсетей, в том числе буллинга и кибермошенничества.
Точная дата поступления учебника в школы пока неизвестна.
Ранее в Госдуме предложили сократить часы ОБЖ в школах и проводить в рамках предмета военно-учебные сборы. Там отметили, что довольно много родителей хотели бы, чтобы детей готовили к основам военной службы, что можно организовать в рамках этого школьного предмета.
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