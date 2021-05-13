Новый учебник по ОБЖ будет содержать приемы спасения при стрельбе в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России разработал новый учебник по ОБЖ, который будет содержать в себе раздел о противодействиях экстремизму и терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что всего в учебнике будет 10 тематических модулей, один из которых будет полностью посвящен основам противодействия во время террористических актов.

Как пояснили авторы учебников, практическую востребованность данной темы доказала недавняя ситуация в казанской гимназии, где произошла стрельба.

Остальные разделы будут посвящены теме безопасности в транспорте, на природе, в быту, в общественных местах. Также будет несколько глав по оказанию первой помощи, взаимодействию личности, государства и общества.

В связи с современными стандартами было принято решение добавить и информацию о том, как избежать негативного влияния соцсетей, в том числе буллинга и кибермошенничества.

Точная дата поступления учебника в школы пока неизвестна.

Ранее в Госдуме предложили сократить часы ОБЖ в школах и проводить в рамках предмета военно-учебные сборы. Там отметили, что довольно много родителей хотели бы, чтобы детей готовили к основам военной службы, что можно организовать в рамках этого школьного предмета.