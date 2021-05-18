Адвокат сообщил об ухудшении состояния пострадавшей в ДТП с блогером Билом

20:46
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Состояние здоровья пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом ухудшилось после очередной операции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Андрея Князева.
По его словам, операция прошла успешно, однако после Мария Артемова почувствовала себя плохо.
Князев добавил, что при благоприятном исходе пострадавшая осенью сможет заново учиться ходить. На реабилитацию уйдет около года.
Ранее защита потерпевшей попросила закрыть уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била. Последний рассказал, что выплатил компенсацию Артемовой.
ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
Блогеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.
Эдвард Бил рассказал, что выплачивает компенсацию пострадавшей по его вине женщине в ДТП
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