По делу блогера Эдварда Била назначены дополнительные экспертизы – МВД

Фото: пресс-служба Тверского суда

По делу блогера Эдварда Била, устроившего в центре Москвы массовое ДТП, полиция назначила несколько экспертиз, в том числе автотехническую. Об этом сообщил начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев.

Он отметил, что Бил не отрицает вину и признался, что в момент аварии находился за рулем. Также блогер готов компенсировать пострадавшей женщине затраты на лечение.

"Сейчас следствие продолжается, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых ему будет сформулировано обвинение в окончательной редакции. Назначена автотехническая экспертиза, эксперты установят степень его виновности и нам дадут информацию, какие конкретно пункты правил дорожного движения он нарушил, в результате чего наступили такие тяжелые последствия", – приводит слова Яковлева ТАСС.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.

Сам блогер заявил, что готов бросить все силы на то, чтобы помочь пострадавшей. Эдвард Бил рассказал, что продаст все машины, которые у него есть, чтобы компенсировать женщине лечение.