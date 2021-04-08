"Продам все свои машины". Блогер Бил – о помощи пострадавшей в ДТП

Видео: Москва 24

Блогер Эдвард Бил, который устроил аварию на Садовом кольце, рассказал о помощи женщине, пострадавшей в ДТП.

По словам Била, в настоящее время ему не удается снимать видео для блога.

"Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет. Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку", – рассказал Бил Москве 24.

Он отметил, что ехал со скоростью 80–90 километров в час.

"Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось", – добавил блогер.

Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

