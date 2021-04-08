"Значительно лучше". Муж – о состоянии пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

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Супруг пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о ее состоянии. По его словам, женщину перевели в другую палату.

"Это палата интенсивной терапии. Здоровье моей супруги, по сравнению с тем, что было, значительно лучше. Она вышла из комы. Знает, что есть муж, что есть дети. Назвала мое имя, имя детей. Поправки уже существенные", – сообщил Константин Артемов Москве 24.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Сам блогер заявил, что готов бросить все силы на то, чтобы помочь пострадавшей. Эдвард Бил рассказал, что продаст все машины, которые у него есть, чтобы компенсировать женщине лечение.