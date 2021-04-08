Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в себя – адвокат

11:30
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в себя. Об этом Москве 24 сообщил ее адвокат Андрей Князев.
"Состояние Марии (Артемовой. – Прим. ред.) улучшается с каждым днем. Она пришла в себя, это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций", – рассказал представитель потерпевшей.
ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.
Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.
Сам блогер заявил, что готов бросить все силы на то, чтобы помочь пострадавшей. Эдвард Бил рассказал, что продаст все машины, которые у него есть, чтобы компенсировать женщине лечение.
Пострадавшую в аварии с Эдвардом Билом женщину признали потерпевшей
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