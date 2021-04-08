Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в себя – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в себя. Об этом Москве 24 сообщил ее адвокат Андрей Князев.

"Состояние Марии (Артемовой. – Прим. ред.) улучшается с каждым днем. Она пришла в себя, это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций", – рассказал представитель потерпевшей.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Сам блогер заявил, что готов бросить все силы на то, чтобы помочь пострадавшей. Эдвард Бил рассказал, что продаст все машины, которые у него есть, чтобы компенсировать женщине лечение.