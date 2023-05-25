Больше половины россиян хотят иметь свой бизнес

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61% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес, при этом для 77% из них было бы достаточно дохода в размере до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование маркетплейса Ozon.

Четверть тех, кто хочет иметь свое дело, рассчитывают открыть свой интернет-магазин. Еще почти по 20% респондентов думают над тем, чтобы открыть офлайн-магазин или пункт выдачи заказов. Иметь собственную кофейню хотели бы 16% человек.

Тем не менее из всех участников исследования только 6% ушли с работы по найму и начали свой бизнес. Остальные не готовы к переменам (59%), не уверены в успехе (16%) или не определились со сферой (7%). Кроме того, почти половина призналась, что не имеет стартового капитала для запуска дела.

Что касается доходов, то для большинства было бы достаточно до 500 тысяч рублей в месяц. Больше хотят зарабатывать только 23% опрошенных.

Ранее выяснилось, что москвичи считают идеальной зарплату в 191 тысячу рублей. Причем зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин: если первые хотели бы получать 205 300 рублей, вторые – 179 100 рублей.

