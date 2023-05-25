Аналитики выяснили, что почти 40% россиян периодически отказываются от летнего отпуска

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Около 37,7% жителей РФ не каждый год берут отпуск в летний период. По данным опроса Русской школы управления (РШУ), 31,9% из них лишь периодически отказываются от него, при этом 5,8% не ходят в отпуск в это время вообще, передает RT.

Исследование было проведено среди сотрудников компаний из разных сфер бизнеса. Стало известно, что летом этого года 73,1% опрошенных собираются взять летний отпуск.

"Большинство опрошенных воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от работы и восстановить силы (76%), отправиться в путешествие (60,9%) и провести больше времени с семьей (51,4%). Некоторые используют это время, чтобы заняться обучением и саморазвитием (21%) или уделить больше времени хобби (19,6%)", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что большинство специалистов российских компаний берут отпуск два раза в год – 51,4%. Всего лишь раз в год отдохнуть уходят 25,4% респондентов, три раза – 13,8%. Отказываются от отпуска в целом – 4,3% опрошенных.

Ранее эксперты интернет-магазина "ВсеИнструменты.ру" организовали исследование и узнали, что в 2023 году только у 42% россиян есть желание провести отпуск на даче летом. Большинство проголосовавших за подобный отдых респондентов поедут на дачу, так как любят проводить время на участке (60%).