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28 марта, 13:15

Происшествия

90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц – Минздрав РФ

90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц – Минздрав РФ

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

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По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, в больницах Москвы и области, а также в федеральных учреждениях остаются 74 человека, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". При этом выписали уже 90 человек. Амбулаторную помощь получили 208 человек.

Тем временем, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что террористов удалось отследить по видеозаписям. Полицейские взломали дверь в серверную и вместе с коллегами из ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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