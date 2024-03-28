90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц – Минздрав РФ

По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, в больницах Москвы и области, а также в федеральных учреждениях остаются 74 человека, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". При этом выписали уже 90 человек. Амбулаторную помощь получили 208 человек.

Тем временем, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что террористов удалось отследить по видеозаписям. Полицейские взломали дверь в серверную и вместе с коллегами из ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники.



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