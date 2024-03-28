Правоохранители выявили подпольных оружейников в 48 регионах РФ с начала года

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ФСБ вместе с МВД и Росгвардией с начала 2024 года выявили в 48 российских регионах 134 подпольных оружейников и 28 оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там уточнили, что всего из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, включая 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов. Более того, правоохранители нашли 45 противотанковых и противопехотных мин, свыше 30 килограммов взрывчатки и более 80 тысяч патронов различного калибра.

В ЦОС добавили, что деятельность 28 подпольных оружейных мастерских по усовершенствованию оружия и созданию боеприпасов прекращена.

Ранее сообщалось, что ФСБ с августа по сентябрь 2023 года изъяла 352 единицы оружия отечественного и иностранного производства в 38 регионах РФ. Помимо этого, сотрудники спецслужб пресекли преступную деятельность 119 граждан, которые причастны к незаконному обороту оружия и его сбыту.