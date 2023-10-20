ФСБ изъяла 352 единицы оружия с августа по сентябрь

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ в ходе масштабных мероприятий изъяла из незаконного оборота 352 единицы оружия отечественного и иностранного производства в 38 регионах страны с августа по сентябрь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что была пресечена преступная деятельность 119 жителей, которые причастны к незаконному обороту оружия и его сбыту. По адресам их проживания были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. ФСБ действовала вместе с МВД РФ и Росгвардией.

Так, из оборота изъяли 42 гранатомета, 67 автоматов, 120 пистолетов и револьверов, 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 105 винтовок, карабинов и ружей. Кроме того, были изъяты 12 пистолетов-пулеметов, 6 пулеметов, 33 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тысяч патронов. Также была прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее оперативники МВД РФ совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в Подмосковье крупный арсенал оружия с автоматами, пистолетами и патронами. Часть оружия была пригодна для выстрелов и относится к категории огнестрельного.

Между тем в июне и июле в 53 субъектах России выявили 217 нелегальных "оружейников". По данным ФСБ, из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства.

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