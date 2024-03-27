Автомобиль загорелся на внутренней стороне 107-го км МКАД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На внутренней стороне 107-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Возгорание произошло на обочине. На место уже прибыли оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

До этого на 28-м километре трассы М-2 в Ленинском городском округе Подмосковья столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека. Движение на участке было затруднено.

