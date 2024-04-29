Спад уровня воды ниже опасной отметки ожидается на реке Тобол у Кургана

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Спад воды в Тоболе у Кургана ниже отметки опасного явления ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

"В ближайшие один–два дня в створе реки Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (850 сантиметров)", – уточняется в публикации.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от весеннего паводка в регионе, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

Анализ был выполнен региональными властями совместно с Минстроем РФ. Губернатор обратил внимание, что названная сумма включает не только ущерб, но и обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев.

Более 330 человек получили медицинскую помощь из-за последствий паводков в Курганской области, 85 из них госпитализировали.

