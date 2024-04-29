Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекордной отметки

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Уровень воды в реке Ишим около тюменского села Абатское к утру 29 апреля достиг отметки в 1 214 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать", – добавил глава региона.

Моор отметил, что ситуация с паводком остается напряженной. На месте работают сотрудники МЧС и дорожной службы. На дорогах в районе села наблюдаются большие заторы в обе стороны из-за реверсивного движения.

По данным правительства Тюменской области, еще один большой скачок воды в Ишиме произошел около села Викулово. Здесь за прошедшие сутки река поднялась на 106 сантиметров – до 874 сантиметров. При этом критическое значение воды составляет 1000 сантиметров.

24 апреля Моор заявил, что уровень воды Ишиме в районе села Абатское превысил критическую отметку.

Вскоре после этого в Абатском селе объявили экстренную эвакуацию для местных жителей. Поводом послужила реальная опасность затопления улиц из-за паводка, уточнил глава Абатского района Игорь Васильев.

Александр Моор добавил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе сохранится до 15 мая. Даже при снижении на 30–40 сантиметров на отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна, подчеркнул губернатор.