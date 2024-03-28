Погибшие в "Крокус Сити Холле" сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году

Фото: телеграм-канал "112"

Сестры Анна и Татьяна Макарские, которые погибли при теракте в "Крокус Сити Холле", смогли выжить при террористической атаке в Волгодонске в 1999 году. Тогда рядом с домом № 35 на Октябрьском шоссе взорвался грузовик, в результате чего 19 человек погибли, еще 89 пострадали. Об этом сообщает ИА "Регнум".

На момент теракта в Волгодонске Анне было 17 лет, а Татьяне – 9. Их дом на улице Гагарина расположен в 70 метрах от эпицентра взрыва. Как рассказала близкая подруга матери сестер Елены Макарской, во время взрыва в квартире семьи выбило стекла, все получили травмы и обращались к врачам скорой помощи. Случившееся в "Крокусе" стало их вторым терактом, указала она.

По информации издания, 42-летняя Анна приехала в Москву ради концерта группы "Пикник". В городе она встретилась с младшей сестрой, которая жила в Мытищах. Вечером 22 марта они вместе поехали в концертный зал, дети Татьяны остались дома с бабушкой, а дети Анны ждали ее возвращения в Волгодонске.

"Мы задыхаемся, мы горим, помогите!" – последние слова Анны, которые услышала ее мать Елена Владимировна. Она сказала, что дочь позвонила ей в 20:30 и "прохрипела", что все в огне. Больше никакой информации у матери не было.

Как пишет издание, сначала женщины числились в списках пострадавших, но потом оттуда пропали. Елена Владимировна несколько дней обзванивала больницы, но никто ничего не мог ей сказать. Вечером 26 марта в списках погибших указали ее дочерей – Анну и Татьяну.

Анна Макарская работала в банке, занималась кредитованием, у нее остались двое детей в возрасте 12 и 16 лет. У ее младшей сестры Татьяны тоже остались двое детей, шести и девяти лет, говорится в материале.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Сотрудники российских спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.

Один из обвиняемых – Аминчон Исломов – обжаловал свой арест. В суд поступила апелляционная жалоба. Точно так же поступил и отец Аминчона Исроил.