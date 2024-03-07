"Актуальный репортаж": какие места в Москве были любимыми у Юрия Гагарина

В субботу, 9 марта, отмечается день рождения Юрия Гагарина. Первому космонавту исполнилось бы 90 лет.

Жизнь Гагарина тесно связана с Москвой, особенно он любил бывать на ВДНХ в доме Сергея Королева. А у Кремля растет дуб, который он сам посадил.

Какие еще гагаринские места есть в столице? И что рассказывают москвичи, которым посчастливилось увидеть первого космонавта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.