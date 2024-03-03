"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к началу этой осени

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии метро завершат уже к началу осени. После ее запуска транспортная ситуация положительно изменится для почти 70 тысяч человек.

К 2025 году положительные перемены ждут район Западное Дегунино. Там достроят крупный городской вокзал Верхние Лихоборы. Главное его достоинство – быстрые пересадки на разные виды транспорта с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

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